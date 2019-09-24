Школьники ЛНР в этом году будут изучать астрономию и черчение

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-24T17:09:35+03:00

Ранее в Украине эти предметы были вычеркнуты из школьной программы

Изменить размер текста: A A

В учебную программу школьников ЛНР вернули старые предметы такие, как астрономия и черчение. Об этом сегодня, 24 сентября, на брифинге сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало.

— Мы вернули на этот учебный год в общеобразовательные учебные заведения такие интересные предметы, как курс астрономии и курс черчения, — рассказал министр образования.

Также Сергей Цемкало добавил, что курыс астрономии и черчения были надолго вычеркнуты из учебной программы по инициативе министерства образования и науки Украины. Но по сравнению с теми годами, в Республике хотят вернуть интерес школьников именно к техническим специальностям через нововведенные предметы.

— Сегодня, говоря о подъеме престижа, интереса к техническим профессиям, нельзя не говорить о том, что данные предметы необходимы, чтобы сформировать навыки человека, который в будущем видит себя в техническом направлении, получении технической профессии, — пояснил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU