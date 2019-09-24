2019-09-24T17:09:35+03:00
Общество

Школьники ЛНР в этом году будут изучать астрономию и черчение

Ранее в Украине эти предметы были вычеркнуты из школьной программы
Екатерина Сорока
Поделиться:
Также министерство образования и науки ЛНР ввело систему мониторинга качества образования. Фото: caoinform.ruТакже министерство образования и науки ЛНР ввело систему мониторинга качества образования. Фото: caoinform.ru
Изменить размер текста:

В учебную программу школьников ЛНР вернули старые предметы такие, как астрономия и черчение. Об этом сегодня, 24 сентября, на брифинге сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало.

— Мы вернули на этот учебный год в общеобразовательные учебные заведения такие интересные предметы, как курс астрономии и курс черчения, — рассказал министр образования.

Также Сергей Цемкало добавил, что курыс астрономии и черчения были надолго вычеркнуты из учебной программы по инициативе министерства образования и науки Украины. Но по сравнению с теми годами, в Республике хотят вернуть интерес школьников именно к техническим специальностям через нововведенные предметы.

— Сегодня, говоря о подъеме престижа, интереса к техническим профессиям, нельзя не говорить о том, что данные предметы необходимы, чтобы сформировать навыки человека, который в будущем видит себя в техническом направлении, получении технической профессии, — пояснил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Документацию для горнодобычи в Сирии разработают специалисты из ДНР
Зрада зрадная: Паспорта РФ, выданные жителям ЛДНР, признаются Германией
Открыты спецрейсы из Горловки в Ростовскую область для получения паспорта РФ
В Свердловске семья отравилась угарным газом — родители погибли, а сын попал в реанимацию
Абоненты Лугаком смогут теперь по номеру телефона зарегестрироваться в соцсетях и создать электронный кошелек
В Харцызске жестоко убита 13-летняя девочка
За кражу кастрюли борща и двух телефонов домушника из Макеевки посадят на шесть лет в тюрьму
Пушилин: Донецк будет настаивать на подписании Киевом "Формулы Штайнмайера"
Накануне встречи Зеленского с Трампом: Украинские боевики на рассвете обстреляли из тяжелой арты Чернухино
Погода в Луганске 24 сентября: до +15 и без осадков
Погода в Донецке 24 сентября: солнечно и без осадков
24 сентября в Луганске ожидается до 15 градусов тепла
«Русский бас»: двое вокалистов Донецкой муздрамы стали финалистами международного конкурса
Украинские боевики открыли огонь по Логвиново
Дейнего: Не будет особого статуса - Донбасс полностью переориентируется на Россию
На этой неделе в Донецке ожидаются заморозки до -3 градусов
Украинские боевики нанесли артудар по Октябрю, разрушены 12 домов