2019-09-24T13:52:17+03:00
Происшествия

В Свердловске семья отравилась угарным газом — родители погибли, а сын попал в реанимацию

Причиной отравления стало отсутствие тяги в угольной печи
Екатерина Сорока
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Первые признаки наполнения комнаты угарным газом – это головная боль, тошнота, слабость и впоследствии обморок. Фото: pulse19.ruПервые признаки наполнения комнаты угарным газом – это головная боль, тошнота, слабость и впоследствии обморок. Фото: pulse19.ru
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23 сентября в Свердловском районе бригада скорой помощи выехала на вызов жителей Червонопартизанска. В одном из домов на улице Милицейской семья отравилась угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Прибывшая по вызову группа скорой помощи обнаружила в доме трупы мужчины 49 лет и его жены 46 лет. Их 23-летний сын подавал признаки жизни. Парня госпитализировали в реанимационное отделение Центральной городской больнице номер 1 города Свердловска. В данный момент состояние тяжелое, — говорится в сообщении.

В пресс-службе спасательного ведомства добавили, что семья могла отравиться угарным газом из-за отсутствия тяги в угольной печи. Также в МЧС ЛНР добавили, что подобное происшествие уже не первое в этом отопительном сезоне.

Люди, в желании скорее согреться, совершенно забывают о технике безопасности и не проверяют свои печи на исправность. А ведь за время бездействия в дымоходе печи может накопиться сажа или обвалиться кирпич внутри трубы. Это и приводит к печальным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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