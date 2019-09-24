В Свердловске семья отравилась угарным газом — родители погибли, а сын попал в реанимацию
23 сентября в Свердловском районе бригада скорой помощи выехала на вызов жителей Червонопартизанска. В одном из домов на улице Милицейской семья отравилась угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
— Прибывшая по вызову группа скорой помощи обнаружила в доме трупы мужчины 49 лет и его жены 46 лет. Их 23-летний сын подавал признаки жизни. Парня госпитализировали в реанимационное отделение Центральной городской больнице номер 1 города Свердловска. В данный момент состояние тяжелое, — говорится в сообщении.
В пресс-службе спасательного ведомства добавили, что семья могла отравиться угарным газом из-за отсутствия тяги в угольной печи. Также в МЧС ЛНР добавили, что подобное происшествие уже не первое в этом отопительном сезоне.
Люди, в желании скорее согреться, совершенно забывают о технике безопасности и не проверяют свои печи на исправность. А ведь за время бездействия в дымоходе печи может накопиться сажа или обвалиться кирпич внутри трубы. Это и приводит к печальным последствиям.
ИСТОЧНИК KP.RU