Абоненты Лугаком смогут теперь по номеру телефона зарегестрироваться в соцсетях и создать электронный кошелек

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-24T12:20:09+03:00

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24 сентября мобильный оператор Лугаком получил очередное обновление. Теперь его абоненты могут зарегистрироваться по номеру телефону в российских и международных мессенджерах, социальных сетях. А также они могут создать электронный кошелек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе оператора Лугаком.

— Доступна регистрация в социальных сетях, мессенджерах и электронных кошельках На наши номера приходят СМС для регистрации в: WhatsApp, Telegram, Webmoney, Yandex, Mail.Ru, ВКонтакте и Одноклассники, — говорится в сообщении.

Напомним, что Лугаком – это мобильный оператор, который работает на территории ЛНР с 2015 года. В начале сентября он отметил четырехлетие своей работы. Все это время оператор бесперебойно предоставляет все необходимые услуги для населения: мобильную связь для звонков в рамках Республики и заграницу, а также обеспечил постоянный выход в Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU