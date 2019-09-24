Пушилин: Донецк будет настаивать на подписании Киевом "Формулы Штайнмайера"

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-24T11:25:15+03:00

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Представители ДНР в Контактной Группе будут настаивать на подписании украинской стороной "Формулы Штайнмайера".

- Представители ДНР в Контактной группе будут настаивать на том, чтобы вернуться к вопросу подписания "Формулы Штайнмайера", которое было сорвано украинской делегацией 18 сентября. Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками Нормандского формата. Этого необходимо добиться, чтобы Киев не смог уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставить в покое наш народ и дать ему, всем нам, жить так, как мы хотим — независимо и мирно, — сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что полпред Киева в Контактной группе Леонид Кучма не стал подписывать "Формулу Штайнмайера", невзирая на визу помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Впоследствии глава МИД страны Вадим Пристайко назвал произошедшее «техническим недоразумением», а сам Ермак и вовсе заявил, что особый порядок местного самоуправления в Донбассе не был предметом переговоров, хотя именно "Формула Штайнмаера" определяет вступление его в силу.

Тем временем, украинские боевики продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии территории республик.

ИСТОЧНИК KP.RU