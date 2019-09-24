За кражу кастрюли борща и двух телефонов домушника из Макеевки посадят на шесть лет в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-24T09:57:03+03:00

Также он должен будет заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей

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По «горячим следам» сотрудники полиции задержали домушника, который причастен к похищению двух телефонов и кастрюли с борщом из квартиры пенсионерки. Теперь злоумышленнику грозит шесть лет тюрьмы и выплата штрафа в размере 80 тысяч рублей. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Сотрудниками Червоногвардейского районного отдела Макеевского ГУ оперативно был установлен и задержан 42-летний уроженец г.Комсомольское, совершивший кражу из квартиры, — сообщили в пресс-службе, — Жертвой злоумышленника стала 56-летняя местная жительница. В квартиру, где проживает потерпевшая, в ночное время, когда хозяйка спала, через незастекленное окно проник неизвестный. Домушник похитил из чужого жилища 10-литровую кастрюлю с борщом и два мобильных телефона.

После удачно выполненной операции мужчина попытался скрыть следы преступления. Борщ он съел, а кастрюлю выбросил. Но с похищенными телефонами он разобраться не успел, поэтому отдал их на хранение своей подруге. Как бы мужчина не старался скрыть улики, однако именно по этим следам сотрудники полиции его и нашли.

Также в пресс-службе МВД ДНР добавили, что злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело, как выяснилось уже не первое в его биографии.

ИСТОЧНИК KP.RU