Накануне встречи Зеленского с Трампом: Украинские боевики на рассвете обстрелялииз тяжелой арты Чернухино

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-24T09:28:50+03:00

Объектами украинских боевиков чаще бывают села, детские сады и школы. Фото: Русская Весна

Поселок находится в глубоком тылу и в нем исключительно мирные жители

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Киевские силовики обстреляли поселок городского типа Чернухино с применением крупнокалиберной артиллерии.

- С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США и выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН командование карательной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей Республики, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Так, сегодня в 5.00 боевики 59-й отдельной механизированной бригады по приказу военного преступника командира бригады Кащишина с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-мм артиллерии, - сообщил начальник пресс-службы.

Осадчий подчеркнул, что "обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома".

- Примечательно, что населенный пункт Чернухино находится в глубоком тылу и не подвергался обстрелам карателей со времени подписания Минских договоренностей в 2015 году, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU