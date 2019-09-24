2019-09-24T09:28:50+03:00
Политика

Накануне встречи Зеленского с Трампом: Украинские боевики на рассвете обстрелялииз тяжелой арты Чернухино

Поселок находится в глубоком тылу и в нем исключительно мирные жители
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Объектами украинских боевиков чаще бывают села, детские сады и школы. Фото: Русская ВеснаОбъектами украинских боевиков чаще бывают села, детские сады и школы. Фото: Русская Весна
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Киевские силовики обстреляли поселок городского типа Чернухино с применением крупнокалиберной артиллерии.

- С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США и выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН командование карательной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей Республики, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Так, сегодня в 5.00 боевики 59-й отдельной механизированной бригады по приказу военного преступника командира бригады Кащишина с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-мм артиллерии, - сообщил начальник пресс-службы.

Осадчий подчеркнул, что "обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома".

- Примечательно, что населенный пункт Чернухино находится в глубоком тылу и не подвергался обстрелам карателей со времени подписания Минских договоренностей в 2015 году, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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