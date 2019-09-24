Накануне встречи Зеленского с Трампом: Украинские боевики на рассвете обстрелялииз тяжелой арты Чернухино
Киевские силовики обстреляли поселок городского типа Чернухино с применением крупнокалиберной артиллерии.
- С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США и выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН командование карательной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей Республики, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Так, сегодня в 5.00 боевики 59-й отдельной механизированной бригады по приказу военного преступника командира бригады Кащишина с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-мм артиллерии, - сообщил начальник пресс-службы.
Осадчий подчеркнул, что "обстрел целенаправленно был осуществлен в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома".
- Примечательно, что населенный пункт Чернухино находится в глубоком тылу и не подвергался обстрелам карателей со времени подписания Минских договоренностей в 2015 году, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU