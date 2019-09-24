Погода в Луганске 24 сентября: до +15 и без осадков

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-24T09:14:53+03:00

Осень постепенно вступает в свои права. Фото: Евгении Карпачевой

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Холодный фронт в Донбассе не обошел Луганск. Температура воздуха там 24 сентября будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем, местами возможны заморозки до минус 3 градусов.

- С 21.00 23 сентября до 21.00 24 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 3, днем 10-15 градусов выше нуля, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР. - В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс нуля – плюс 2 градусов ночью до 12-14 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU