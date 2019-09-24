Погода в Донецке 24 сентября: солнечно и без осадков

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-24T07:56:55+03:00

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Осень решила напомнить дончанам о своих правах. В Донецке уже неделю стоит прохладная погода, радует одно - солнце пока ярко светит в синем сентябрьском небе. А значит удовольствие от пеших прогулок обеспечено!

Весь день в Донецке будет держаться ясная погода. Без осадков. Температура воздуха днем достигнет +15, а вот к вечеру похолодает и ночью столбик термометра опустится до +1. Синоптики предупреждают, что возможны морозы.

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU