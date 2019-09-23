СЕГОДНЯ 23:25 2019-09-23T23:25:18+03:00

24 сентября в Луганске ожидается до 15 градусов тепла. Фото: ВКонтакте

А уже на следующий день на почве возможны заморозки до минус 3 градусов

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24 сентября в ЛНР температура воздуха будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем, местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 23 сентября до 21.00 24 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 3, днем 10-15 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

Они уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс нуля – плюс 2 градусов ночью до 12-14 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 сентября зафиксировали в 1941 году – минус 4,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году – плюс 31 градус.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 сентября – 05.40, время захода – 18.49. Продолжительность светового дня составит 14 часов 9 минут.

По предварительному прогнозу, 25-26 сентября под влиянием гребня северного антициклона сохранится сухая и прохладная погода. 25 сентября в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU