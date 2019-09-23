«Русский бас»: двое вокалистов Донецкой муздрамы стали финалистами международного конкурса

СЕГОДНЯ 23:15 2019-09-23T23:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Артисты музыкально-драматического театра имени Бровуна – Алексей Аносов и Александр Черный стали финалистами Международного молодежного фестиваля вокального искусства «Русский бас». Отчетный гала-концерт состоялся в Кремлевском зале Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича и собрал девять басов – лауреатов региональных и международных конкурсов, представителей России, Беларуси, Южной Кореи и ДНР. Об этом сообщает литературно-драматургическая часть театра.

- Наши замечательные вокалисты стали обладателями дипломов в номинации «Сольный эстрадный вокал» Международного молодежного фестиваля-конкурса вокального искусства «Русский бас». Уже сам факт того, что объявлял финалистов председатель жюри фестиваля – народный артист РСФСР Лев Лещенко говорит сам за себя. Ребята в который раз доказали то, что для истинного таланта – какие-либо границы – не преграда. Надеюсь, что в октябре, они с триумфом представят нашу Республику на заключительном гала-концерте в Москве, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU