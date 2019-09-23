2019-09-23T21:15:56+03:00
Политика

Дейнего: Не будет особого статуса - Донбасс полностью переориентируется на Россию

Министр иностранных дел ЛНР сделал заявление по поводу последствий переговорного вакуума
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дейнего: Не будет особого статуса - Донбасс полностью переориентируется на Россию. Фото: ЛИЦДейнего: Не будет особого статуса - Донбасс полностью переориентируется на Россию. Фото: ЛИЦ
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Снова киевская власть пытается уйти от обязательств предоставить особый статус Донбассу. Прослеживается неготовность Украины, граничащая с отказом от выполнения обязательств, установленных Минскими соглашениями. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

- В очередном таком интервью помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак (согласовавший во время телефонных консультаций советников глав стран "нормандской четверки" текст формулы Штайнмайера, которое впоследствии представители Украины на встрече Контактной группы в Минске 18 сентября отказались подписывать из-за "технических недоразумений") откровенно заявляет о том, что "особый статус Республик Донбасса не является предметом переговоров" и не рассматривается ни в Минске, ни в нормандском формате. Возможно, господин Ермак не имел возможности или желания разобраться в Минских соглашениях, - говорит Владислав Дейнего. - Именно особый статус Донбасса лежит в основе политического урегулирования конфликта в Донбассе. А достижение консенсуса по его реализации и есть суть переговорного процесса, без которого невозможно достижение результата.

Для тех, кто захочет убедиться, – читайте пункт 3 Минского протокола от 05.09.2014, пункты 4 и 11 Комплекса мер, подписанного в Минске 12.02.2015 и вошедшего в качестве приложения № 1 в резолюцию Совета Безопасности ООН № 2202 (2015).

Фактически заявленный Ермаком отказ от выполнения обязательств, принятых Украиной на Минских переговорах, полностью противоречит всем их предыдущим высказываниям о лояльности "Минску", намерении и желании выполнять Минские соглашения. И если в этом заключается позиция Зеленского, которую озвучил Ермак, то пока он и его команда при власти, рассчитывать на решение конфликта в Донбассе не приходится.

- Понимает ли господин Зеленский, что Республики Донбасса при создавшемся переговорном вакууме используют следующие пять лет для дальнейшего развития своей государственности, укрепления независимости и усиления экономического и военного потенциала? – задается вопросом Дейнего.

При этом он добавляет:

- Результатом таких пяти лет может стать независимость и полноценная переориентировка на Россию как в политическом и культурном плане, так и в вопросах полной интеграции промышленности, торговли, законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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