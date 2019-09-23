2019-09-23T19:18:01+03:00
Общество

На этой неделе в Донецке ожидаются заморозки до -3 градусов

Об этом сообщили в Гидрометцентре ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В столице ДНР ожидаются заморозки до -3 градусов. Фото: ВКонтактеВ столице ДНР ожидаются заморозки до -3 градусов. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Синоптики ДНР на этой неделе ожидают понижение температуры до трех градусов ниже нуля ночью. Об этом сообщили в МЧС Республики.

- 24 и 25 сентября в Республике в ночные и утренние часы местами на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов, - говорится в сообщении гидрометцентра МЧС ДНР.

Отмечается, что в остальные дни недели ожидается относительно теплая погода. Температура ночью будет достигать 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19 градусов со знаком плюс. Преимущественно без осадков.

Народный прогноз погоды: 25 сентября почитается память святого Артамона, епископа Италийского. Осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские боевики нанесли артудар по Октябрю, разрушены 12 домов
В Коминтерново ранило мирную жительницу
В Донецке пройдет фантастический фестиваль «Звезды над Донбассом»
На шахте имени Космонавтов в Донбассе погиб горняк
Александровка, Трудовские, Зайцево и Саханка оказались под огнем украинской артиллерии
Киев лишил жителей прифронтовых районов Донбасса дешевого хлеба
В Горловке трое детей отравились угарным газом
В Донецком ботаническом саду открывается выставка фиалок
В результате прямого попадания в Зайцево горит дом, жителя дома успели спасти
Украинские десантники и пехотинцы подрались: ранены 17 человек
Погода в Донецке на день: 23 сентября ожидается пасмурный день, без дождя, до +16
Украинские силовики обстреляли Калиновку из гранатометов
«Устранить недочеты к зиме»: С чем столкнулись коммунальщики ДНР
В Луганск ожидаются заморозки до минус 3 градусов
Украинские военные ограбили и ранили жителя ДНР, когда тот пытался убежать
ВСУ обстреляли Донецкое и южное направления ДНР
Мирные жители Донбасса избили солдата ВСУ
ВСУ обстреляли многоэтажку в Горловке
Шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки прошел во второй тур проекта «Голос 60+»
«У них вечный медовый месяц!» Любовная парочка лемуров умилила соцсети нежностями и поцелуями
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Донбассе