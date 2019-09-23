На этой неделе в Донецке ожидаются заморозки до -3 градусов

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-23T19:18:01+03:00

Об этом сообщили в Гидрометцентре ДНР

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Синоптики ДНР на этой неделе ожидают понижение температуры до трех градусов ниже нуля ночью. Об этом сообщили в МЧС Республики.

- 24 и 25 сентября в Республике в ночные и утренние часы местами на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов, - говорится в сообщении гидрометцентра МЧС ДНР.

Отмечается, что в остальные дни недели ожидается относительно теплая погода. Температура ночью будет достигать 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19 градусов со знаком плюс. Преимущественно без осадков.

Народный прогноз погоды: 25 сентября почитается память святого Артамона, епископа Италийского. Осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.

ИСТОЧНИК KP.RU