Украинские боевики нанесли артудар по Октябрю, разрушены 12 домов

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-23T18:11:18+03:00

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Двенадцать домов и пять хозпостроек повреждены обстрелами украинских военных в поселке Октябрь (Новоазовский район) накануне вечером. Об этом сегодня сообщили в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В той или иной степени разрушены дома на улицах Звездная, Коммунаров, Чапаева и Щорса. По трем адресам зафиксированы прямые попадания снарядов. О пострадавших информация не поступала.

По данным СЦКК, юг Республики украинские силовики «утюжили» из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра. За непродолжительный период времени они выпустили больше сорока снарядов.

Раннее сообщалось, что в Октябре повреждены объекты электро- и газоснабжения. Энергетики уже восстановили целостность линии электропередачи, которая была повреждена осколками снарядов, из-за чего часть населенного пункта осталась без света.

Напомним, что в Октябре действует контрольно-пропускной пункт, связывающий Республику с подконтрольным Киеву Донбассом.

ИСТОЧНИК KP.RU