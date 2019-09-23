2019-09-23T15:19:22+03:00
Политика

В Коминтерново ранило мирную жительницу

В роковой момент женщина была на огороде
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Коминтерново ранило мирную жительницу. Фото: ВКонтактеВ Коминтерново ранило мирную жительницу. Фото: ВКонтакте
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Сегодня, 23 сентября, в Коминтерново мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12.45 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Коминтерново с применением зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получила женщина 1952 года рождения, проживающая по улице Ахматовой, 50, которая находилась на приусадебном участке, - говорится в сообщении.

Известно, что жительница Коминтерново получила осколочное ранение внутренней части правого бедра. По информации представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, стреляли с позиций армии Украины в районе Талаковки под Мариуполем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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