В Донецке пройдет фантастический фестиваль «Звезды над Донбассом»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-23T13:22:17+03:00

Впервые в Донецк приедет целое созвездие писателей-фантастов с мировым именем

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С 26-го по 30-е сентября впервые в Донецке пройдет фестиваль фантастики "Звёзды над Донбассом".

Это первый фестиваль такого масштаба. В наш город самые читаемые писатели-фантасты России: Сергей Лукьяненко, Михаил Тырин, Сергей Волков, Юрий Бурносов, Дмитрий Казаков, Евгений Лукин, Дмитрий Байкалов, Роман Злотников, Андрей Лазарчук, Александр Пелевин, Сергей Чекмаев и другие не менее именитые авторы.

С принимающей стороны в Фестивале участвуют: Владислав Русанов, Фёдор Березин, Георгий Савицкий, Глеб Бобров и другие известные мастера фантастического пера.

Программа фестиваля

Открытие фестиваля состоится в 16-00 26-сентября в библиотеке имени Крупской.

Закрытие - 30-го сентября в свободном пространстве "Куприн" встречей с писателями.

Вход на все мероприятия свободный, но лучше предварительно записаться по телефону, указанному на афише.

ИСТОЧНИК KP.RU