В Донецке пройдет фантастический фестиваль «Звезды над Донбассом»
С 26-го по 30-е сентября впервые в Донецке пройдет фестиваль фантастики "Звёзды над Донбассом".
Это первый фестиваль такого масштаба. В наш город самые читаемые писатели-фантасты России: Сергей Лукьяненко, Михаил Тырин, Сергей Волков, Юрий Бурносов, Дмитрий Казаков, Евгений Лукин, Дмитрий Байкалов, Роман Злотников, Андрей Лазарчук, Александр Пелевин, Сергей Чекмаев и другие не менее именитые авторы.
С принимающей стороны в Фестивале участвуют: Владислав Русанов, Фёдор Березин, Георгий Савицкий, Глеб Бобров и другие известные мастера фантастического пера.
Программа фестиваля
Открытие фестиваля состоится в 16-00 26-сентября в библиотеке имени Крупской.
Закрытие - 30-го сентября в свободном пространстве "Куприн" встречей с писателями.
Вход на все мероприятия свободный, но лучше предварительно записаться по телефону, указанному на афише.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»