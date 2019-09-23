2019-09-23T12:40:24+03:00
Происшествия

На шахте имени Космонавтов в Донбассе погиб горняк

Трагедия произошла днем 22 сентября
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На шахте имени Космонавтов в Донбассе погиб горняк. Фото: ШУ «Ровеньковское»На шахте имени Космонавтов в Донбассе погиб горняк. Фото: ШУ «Ровеньковское»
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22 сентября один из бригадиров шахты имени Космонавтов (шахтоуправление «Ровеньковское») погиб в результате обвала на шахте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- В 12.20 на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы смертельно травмирован бригадир участка 1977 года рождения, – говорится в сообщении. - В 15.35 тело погибшего выдали на поверхность.

В спасательном ведомстве добавили, что в ликвидации последствий аварии были задействованы 30 спасателей военизированного горноспасательного отряда МЧС ЛНР и пять единиц спецтехники.

Последняя авария на шахте имени Космонавтов была зимой 2012 года. Во время доставки спецплатформы с металлическими трубами произошел разрыв связок. Трубами, рассыпавшимися по выработке, травмировано 10 работников шахты, один из них - смертельно.

Напомним, что 25 апреля сего года на частной шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе погибли 17 горняков. Их жизни унес взрыв метана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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