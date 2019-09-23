Александровка, Трудовские, Зайцево и Саханка оказались под огнем украинской артиллерии

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-23T12:00:28+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 200 боеприпасов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные выпустили по Республике 186 боеприпасов, - сообщили в СЦКК. – Они обстреляли поселки Александровка и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка, горловские поселки Зайцево и шахты имени Гагарина, Докучаевск, а также села Петровское, Октябрь, Дзержинское, Саханка на юге ДНР. В результате обстрелов поврежден дом в поселке Зайцево.

Украинские вояки пускали в ход артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки ВФУ выпустили по территории ДНР больше 90 снарядов и мин.

ИСТОЧНИК KP.RU