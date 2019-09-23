Александровка, Трудовские, Зайцево и Саханка оказались под огнем украинской артиллерии
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 200 боеприпасов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Украинские военные выпустили по Республике 186 боеприпасов, - сообщили в СЦКК. – Они обстреляли поселки Александровка и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка, горловские поселки Зайцево и шахты имени Гагарина, Докучаевск, а также села Петровское, Октябрь, Дзержинское, Саханка на юге ДНР. В результате обстрелов поврежден дом в поселке Зайцево.
Украинские вояки пускали в ход артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
Напомним, что за предыдущие сутки ВФУ выпустили по территории ДНР больше 90 снарядов и мин.
ИСТОЧНИК KP.RU