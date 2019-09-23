2019-09-23T11:00:26+03:00
Политика

Киев лишил жителей прифронтовых районов Донбасса дешевого хлеба

Новоайдарский элеватор закрывают, 400 его сотрудников окажутся без работы
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Новоайдарский элеватор будет закрыт в декабре. Фото: lugansk1.infoНовоайдарский элеватор будет закрыт в декабре. Фото: lugansk1.info
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В декабре будет закрыт Новоайдарский элеватор, который является дочерним предприятием госкомпании «Хлеб Украина». Сейчас идет передача имущества элеватора новому собственнику, имя которого строго засекречено. 400 сотрудников уволят, зерно из Новоайдарского района Луганской области будет отправляться на хранение и переработку в Харьковскую область. А жители прифронтового района останутся без дешевого хлеба. Таков итог многолетней борьбы за предприятие, в котором победу одержали монополисты их Харькова. О перипетиях этой истории рассказал украинский блогер Игорь Миртовский.

В 2018 году Генпрокуратура Украины вынесла решение о присвоении руководством этого предприятия чужого имущества в особо крупных размерах. Речь шла о целостном имущественном комплексе «Новоайдарский элеватор». Истинной причиной атаки на элеватор является то, что руководство предприятия отказалось отправлять зерно на переработку в Харьков. Тогда то и была реализована рейдерская схема захвата под прикрытием государства.

Элеватор, который находится всего в 20 километрах от линии разграничения сторон, прекрасно работает все время конфликта в Донбассе. Здесь нашли возможность хранить и перерабатывать зерно. Кстати, это очень яркий пример того, что никаких обстрелов со стороны позиций Народной милиции ЛНР не ведется.

Новоайдарская мука оказалась намного дешевле харьковской, что и привело к желанию некоторых влиятельных предпринимателей завладеть элеватором. На имущество предприятия следственным судьей Печерского районного суда Киева был наложен арест. Элеватор передали государству в управление. А фактически предприятие прибрали к рукам монополисты из Харькова, которым выгодно поддерживать свое производство путем уничтожения конкурента.

Сейчас в украинском аграрном секторе правят бал монополии. А скоро – после земельной реформы «слуги народа» Зеленского – у них еще и земля будет в частной собственности.

По оценке украинских экспертов, уже начался значительный отток квалифицированных кадров в области сельского хозяйства в Российскую Федерацию и в народные республики Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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