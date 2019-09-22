2019-09-22T14:20:48+03:00
Политика

В Украине предложили лишить жителей республик Донбасса гражданства

Чтобы получить его заново нужно пройти допросы и проверки в СБУ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: gottstat.comФото: gottstat.com
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Украинский телеведущий Дроздов предложил лишить жителей ДНР и ЛНР гражданства с возможностью его восстановить, но для этого нужно будет пройти ряд допросов и чисток СБУ.

- Я бы на Украине ввёл закон о коллаборационизме. Кто для меня эти люди? Я думаю так может поставить для себя вопрос каждый «свидомый» патриотический украинский человек…, - говорит Дроздов.

Телеведущий украинского телеканала подчеркнул, что те, кто захочет вернуться жить в «украинский Донбасс», должны понимать, что одного их желания будет недостаточно.

- Это означает, что тебя должна проверить украинская СБУ, а не СБУ Баканова-Зеленского, на предмет коллаборации, на предмет поддержки ЛНРовской действительности, на предмет всех твоих «ВКонтакте» и «Facebook» – пропесочить, что ты там говорил про хунту, и сделать невозможным возвращение таких людей к украинскому гражданству, – предлагает Дроздов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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