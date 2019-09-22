ВСУ обстреляли Фрунзе, Калиново и Логвиново в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-22T11:38:08+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что огонь по населенным пунктам велся из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов РПГ-7 и СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.

- Кроме того, с украинской стороны была выпушена управляемая противотанковая ракета, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU