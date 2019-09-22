2019-09-22T11:38:08+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Фрунзе, Калиново и Логвиново в ЛНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что огонь по населенным пунктам велся из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов РПГ-7 и СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.

- Кроме того, с украинской стороны была выпушена управляемая противотанковая ракета, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автопробеге в Луганске водители выстроили из машин компас, указывающий в сторону Москвы
Погода на день в Луганске: 22 сентября на почве заморозки, временами дождь, до +15
Погода в Донецке на день: 22 сентября во второй половине дня ожидается небольшой дождь, до +16
Крестный ход с иконой Богородицы Донецкой прошел в Питере
На переходе в станице Луганской умер мужчина
Киевские боевики обстреляли Ленинское из минометов
Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу
В парке кованых фигур появилась первая подвижная скульптура
Украинские снайперы обнаружены на участке разведения сил у Петровского
Строители ЛНР начали возводить обходную переправу у станицы Луганской
За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР
Украина обстреляла Красный Яр и Калиново
Погода на день в Луганске: 21 сентября в ЛНР ожидается дождь, до +15
Погода на день в Донецке: во второй половине дня возможен дождь, температура до +14
Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"