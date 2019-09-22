На автопробеге в Луганске водители выстроили из машин компас, указывающий в сторону Москвы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-22T12:37:03+03:00

Идею отмечать Всемирный день русского единства поддержали любители русской культуры и представители русской культуры в 24 странах мира. Фото: mir-lug.info

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21 сентября на Всемирный день русского единства водители Луганска организовали автопробег. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине».

Колона автомобилей стартовала от парка имени Горького, двинулась дальше по маршруту в центр города по улице Оборонной и доехала до памятника воинам-танкистам Т-34. Но на этом маршрут оказался не законченным.

Дальше автомобили сменили свой маршрут и направились к Ярмарочной площади. Там на открытой площадке водители выстроили из машин огромный компас, стрелка которого указывает на Москву.

— Автопробег безумно понравился. Такие мероприятия нужно проводить, потому что сейчас в информационном пространстве очень много лжи. А этим автопробегом мы еще раз показали, что наш выбор неизменен. Наш выбор – Россия. Наш путь – домой. Все прохожие нас поддерживали, то есть у всех луганчан единое мнение – нам нужно быть с Россией, — отметил депутат Народного Совета ЛНР Андрей Тамобвцев.

Добавим, что Всемирный день русского единения ежегодно отмечается 21 сентября с 2010 года. Пока этот праздник неофициальный, но его уже отмечают в 24 странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU