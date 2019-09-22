2019-09-22T10:04:14+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 22 сентября на почве заморозки, временами дождь, до +15

Синоптики прогнозируют 22 сентября в ЛНР до 15 градусов тепла, временами дождь
Ольга ГОРДО
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Сентябрь в Донбассе. Фото: Евгения КарпачеваСентябрь в Донбассе. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 22 сентября будет колебаться от +1 градуса ночью до 15 градусов тепла днем, временами пройдет дождь, на поверхности почвы местами заморозки до минус 2. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 21 сентября до 21.00 22 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь, ночью и утром местами туман; ветер западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки от нуля до минус 2, днем 10-15 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 12-14 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-5 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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