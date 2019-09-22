Погода в Донецке на день: 22 сентября во второй половине дня ожидается небольшой дождь, до +16

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-22T09:30:54+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 22 сентября весь день будет пасмурным, во второй половине дня дождь

Изменить размер текста: A A

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 22 сентября будет пасмурный день, во второй половине ожидается мелкий дождь.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Ветер западный 5-20 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 06:14, закат – 18:27, долгота дня 12 часов 13 минут.

По народному календарю 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

ИСТОЧНИК KP.RU