2019-09-22T09:30:54+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 22 сентября во второй половине дня ожидается небольшой дождь, до +16

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 22 сентября весь день будет пасмурным, во второй половине дня дождь
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Сентябрь в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваСентябрь в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 22 сентября будет пасмурный день, во второй половине ожидается мелкий дождь.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Ветер западный 5-20 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 06:14, закат – 18:27, долгота дня 12 часов 13 минут.

По народному календарю 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автопробеге в Луганске водители выстроили из машин компас, указывающий в сторону Москвы
ВСУ обстреляли Фрунзе, Калиново и Логвиново в ЛНР
Погода на день в Луганске: 22 сентября на почве заморозки, временами дождь, до +15
Крестный ход с иконой Богородицы Донецкой прошел в Питере
На переходе в станице Луганской умер мужчина
Киевские боевики обстреляли Ленинское из минометов
Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу
В парке кованых фигур появилась первая подвижная скульптура
Украинские снайперы обнаружены на участке разведения сил у Петровского
Строители ЛНР начали возводить обходную переправу у станицы Луганской
За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР
Украина обстреляла Красный Яр и Калиново
Погода на день в Луганске: 21 сентября в ЛНР ожидается дождь, до +15
Погода на день в Донецке: во второй половине дня возможен дождь, температура до +14
Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"