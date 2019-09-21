2019-09-21T21:14:39+03:00
Политика

Крестный ход с иконой Богородицы Донецкой прошел в Питере

Люди молились о мире в Донбассе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Крестный ход с Богородицей Донецкой прошел в Питере. Фото: Герман ВладимировКрестный ход с Богородицей Донецкой прошел в Питере. Фото: Герман Владимиров
Изменить размер текста:

Сегодня весь православный мир отмечает праздник Рождения Пресвятой Богородицы и не случайно сегодня, именно на тех землях, откуда взяла истоки Святая Русь, прошел Крестный ход с Богородицей Донецкой во имя Мира в Донбассе.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе. Фото: Герман Владимиров

В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе. Фото: Герман Владимиров

- Удивительное место, где жил сам Александр Васильевич Суворов и даже крестил детей. Откуда Вещий Олег взял свой путь на Новгород и Киев и где величественный Волхов впадает в не менее величественную Ладогу, - рассказал руководитель просветительского центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец " и "Музея воинской доблести Донбасса" Герман Владимиров, принимавший участие в Крестном ходе. - В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе, молились о нас с вами, потому что мы - ЕДИНЫЙ народ! А еще сегодня помимо малой Пасхи, всемирный день Мира. Это на самом деле удивительно и не совпадение. Просто Господь так управил.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе. Фото: Герман Владимиров

В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе. Фото: Герман Владимиров

Хочется верить, что молитвы православных будут услышаны и долгожданный мир, наконец-то, наступит, что за право называться "русским" перестанут убивать, а единый народ вспомнит о своем единстве, память о котором так старательно стирают на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На переходе в станице Луганской умер мужчина
Киевские боевики обстреляли Ленинское из минометов
Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу
В парке кованых фигур появилась первая подвижная скульптура
Украинские снайперы обнаружены на участке разведения сил у Петровского
Строители ЛНР начали возводить обходную переправу у станицы Луганской
За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР
Украина обстреляла Красный Яр и Калиново
Погода на день в Луганске: 21 сентября в ЛНР ожидается дождь, до +15
Погода на день в Донецке: во второй половине дня возможен дождь, температура до +14
Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"