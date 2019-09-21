Крестный ход с иконой Богородицы Донецкой прошел в Питере

СЕГОДНЯ 21:07 2019-09-21T21:14:39+03:00

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Сегодня весь православный мир отмечает праздник Рождения Пресвятой Богородицы и не случайно сегодня, именно на тех землях, откуда взяла истоки Святая Русь, прошел Крестный ход с Богородицей Донецкой во имя Мира в Донбассе.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе. Фото: Герман Владимиров

- Удивительное место, где жил сам Александр Васильевич Суворов и даже крестил детей. Откуда Вещий Олег взял свой путь на Новгород и Киев и где величественный Волхов впадает в не менее величественную Ладогу, - рассказал руководитель просветительского центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец " и "Музея воинской доблести Донбасса" Герман Владимиров, принимавший участие в Крестном ходе. - В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе, молились о нас с вами, потому что мы - ЕДИНЫЙ народ! А еще сегодня помимо малой Пасхи, всемирный день Мира. Это на самом деле удивительно и не совпадение. Просто Господь так управил.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы люди нескончаемым потоком шли и молились о Мире в Русском Донбассе. Фото: Герман Владимиров

Хочется верить, что молитвы православных будут услышаны и долгожданный мир, наконец-то, наступит, что за право называться "русским" перестанут убивать, а единый народ вспомнит о своем единстве, память о котором так старательно стирают на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU