2019-09-21T19:45:15+03:00
Политика

Киевские боевики обстреляли Ленинское из минометов

Украина нанесла массированный удар по селу на юге Республики
Ольга ГОРДО
Поделиться:
ВФУ в очередной раз обстреляли Ленинское. Фото: https://ria.ruВФУ в очередной раз обстреляли Ленинское. Фото: https://ria.ru
Изменить размер текста:

Обстановка по всей линии фронта остается напряженной. ВФУ в очередной раз нанесли массированный обстрел по селу Ленинскому, что на юге Республики. Огонь велся из минометов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17:35 украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге Республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибром 120 миллиметров, – отметили в СЦКК.

По данным представительства, в 15:45 украинскими военнослужащими было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка.

Ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 139 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крестный ход с иконой Богородицы Донецкой прошел в Питере
На переходе в станице Луганской умер мужчина
Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу
В парке кованых фигур появилась первая подвижная скульптура
Украинские снайперы обнаружены на участке разведения сил у Петровского
Строители ЛНР начали возводить обходную переправу у станицы Луганской
За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР
Украина обстреляла Красный Яр и Калиново
Погода на день в Луганске: 21 сентября в ЛНР ожидается дождь, до +15
Погода на день в Донецке: во второй половине дня возможен дождь, температура до +14
Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"