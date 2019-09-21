Киевские боевики обстреляли Ленинское из минометов

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-21T19:45:15+03:00

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Обстановка по всей линии фронта остается напряженной. ВФУ в очередной раз нанесли массированный обстрел по селу Ленинскому, что на юге Республики. Огонь велся из минометов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17:35 украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге Республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибром 120 миллиметров, – отметили в СЦКК.

По данным представительства, в 15:45 украинскими военнослужащими было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка.

Ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 139 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU