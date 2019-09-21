2019-09-21T19:23:00+03:00
Политика

Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал

Самый крупный ЕРЦ ДНР перенесли к автостанции «Центр»
Ольга ГОРДО
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ЕРЦ теперь находится на Первомайской. Фото: https://minjust-dnr.ruЕРЦ теперь находится на Первомайской. Фото: https://minjust-dnr.ru
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Самый крупный ЕРЦ Донецка теперь будет работать по новому адресу. Сделки и другие операции с недвижимостью, расположенной в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка будут осуществляться по улице Первомайской 28а, рядом с автостанцией «Центр».

- Переезд планировался давно. Третий отдел донецкого ЕРЦ располагался здесь временно. Мы искали помещение с удобной транспортной развязкой и необходимым технических оснащением», — сказала и.о. руководителя ЕРЦ Елена Добренко. Перечень предоставляемых услуг не изменился, это государственная регистрация вещных прав на недвижимость, техническая инвентаризация, услуги нотариуса и прием заявлений сотрудниками отделов ЗАГСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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