Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал
Самый крупный ЕРЦ Донецка теперь будет работать по новому адресу. Сделки и другие операции с недвижимостью, расположенной в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка будут осуществляться по улице Первомайской 28а, рядом с автостанцией «Центр».
- Переезд планировался давно. Третий отдел донецкого ЕРЦ располагался здесь временно. Мы искали помещение с удобной транспортной развязкой и необходимым технических оснащением», — сказала и.о. руководителя ЕРЦ Елена Добренко. Перечень предоставляемых услуг не изменился, это государственная регистрация вещных прав на недвижимость, техническая инвентаризация, услуги нотариуса и прием заявлений сотрудниками отделов ЗАГСа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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