Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал

СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-21T19:23:00+03:00

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Самый крупный ЕРЦ Донецка теперь будет работать по новому адресу. Сделки и другие операции с недвижимостью, расположенной в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка будут осуществляться по улице Первомайской 28а, рядом с автостанцией «Центр».

- Переезд планировался давно. Третий отдел донецкого ЕРЦ располагался здесь временно. Мы искали помещение с удобной транспортной развязкой и необходимым технических оснащением», — сказала и.о. руководителя ЕРЦ Елена Добренко. Перечень предоставляемых услуг не изменился, это государственная регистрация вещных прав на недвижимость, техническая инвентаризация, услуги нотариуса и прием заявлений сотрудниками отделов ЗАГСа.

ИСТОЧНИК KP.RU