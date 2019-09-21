В парке кованых фигур появилась первая подвижная скульптура

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-21T18:12:19+03:00

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Новая скульптура появилась сегодня в Донецке во время фестиваля «Парк кованых фигур-2019». Новый арт-объект посвященная 150-летнему юбилею города, стал первой кинетической скульптурой.

- В Парке кованых фигур сегодня установлена композиция «150», которая приурочена к 150-летию нашего любимого Донецка. Главная ее особенность заключается в том, что это первая работа в таком ключе, под воздействием ветра элементы композиции могут вращаться», – рассказал секретарь гильдии кузнецов Донбасса Евгений Лавриненко.

По его словам, кованая скульптура будет находиться в разных позициях, меняться и иногда вращаться. «Эта динамика нужна для того, чтобы показать, что время неизбежно, каждую секунду оно меняется. В саму скульптуру заложена эта динамика. Это концептуально новый подход, который показывает, как на глазах у людей все меняется», – отметил Лавриненко.

- Этой композицией мы открываем новую рубрику, если можно так сказать. Может быть, это будет аллея, может быть — еще что-то. Это рассчитано не на один год. Это и тема нашего фестиваля: «Время. Состояние. Рок»», — подчеркнул Лавриненко.

Кроме того, в рамках XXI Международного фестиваля кузнечного мастерства в Часовне святых чудотворцев бессребреников Космы и Дамиана прошла служба по случаю праздника Рождества Божией Матери.

Парк кованных фигур на сегодняшний день остается единственным в Европе культурным объектом такого формата. В нем представлено 223 композиции без учета миниатюрных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU