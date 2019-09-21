2019-09-21T14:35:36+03:00
Политика

Украинские снайперы обнаружены на участке разведения сил у Петровского

На участке разведения сил активизировались украинские снайперы
Ольга ГОРДО
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Украинские снайперы активизировались в районе Петровского. Фото: http://old.qha.com.uaУкраинские снайперы активизировались в районе Петровского. Фото: http://old.qha.com.ua
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Военнослужащие ДНР обнаружили украинских снайперов на участке разведения сил возле села Петровское, что к югу от Донецка и предупредили об этом сотрудников Миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское боевики 35-й бригады по приказу военного преступника (Николая) Паласа активизировали деятельность снайперских групп, чем поставили под угрозу процесс мирного урегулирования, — говорится в сообщении. — Только благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих, своевременно выявившим снайперов, ведущих огонь, удалось предотвратить возможные трагические последствия для сотрудников ОБСЕ.

Отмечается, что патрули спецмиссии были предупреждены об опасности в указанном районе, что позволило избежать потерь среди наблюдателей.

Ранее неоднократно сообщалось о минировании украинскими силовиками территории в районе участка разведения сил и средств в Петровском, а также о целенаправленном уничтожении украинскими силовиками камер ОБСЕ с целью сокрытия обстрелов позиций ДНР.

- По имеющейся у нас информации, противник не только не намерен отводить подразделения на участке разведения «Петровское», но продолжает их оборудование в инженерном отношении, в рамках которого осуществляет рытье траншей и минирование местности, — отметили в УНМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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