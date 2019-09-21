Строители ЛНР начали возводить обходную переправу у станицы Луганской

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-21T14:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Строители ЛНР начали строить обходную переправу через реку Северский Донец, которая позволит сохранить переход через разлом на время восстановительных работ. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

На ранее разминированную и расчищенную специалистами ЛНР территорию возле моста прибыла украинская строительная спецтехника, с помощью которой ведётся работа по подготовке временной переправы. Строители республики завершают ремонт металлоконструкций над мостом, после чего продолжатся работы по ремонту перил и установке освещения. Рабочие ЛНР и Украины встретились, чтобы обсудить план действий по ремонту моста.

– Встреча рабочая, мы обсуждали технологию строительства временного моста. Они попросили нас перенести разграничительную линию в связи с установкой промежуточных опор для опирания части моста – мы это уже сделали, – рассказал директор компании «Строитель-ЛТД» Олег Подольский

ИСТОЧНИК KP.RU