За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-21T12:35:41+03:00

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За минувшие сутки украинские военные 23 раза обстреляли территорию Республики, выпустив по по мирным поселкам 139 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 23 раза, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 139 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам подверглись: Докучаевск, поселок шахты 6/7 в Горловке, район Донецкого аэропорта, поселки шахты «Трудовская», Александровка и Старомихайловка на окраинах столицы, а также села Григоровка, Новая Марьевка, Белая Каменка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка, расположенные на юге страны.

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Отмечается, что в результате обстрелов украинской армией поселка Старомихайловка на западе Донецка повреждения остекления и рам балконного блока получили две квартиры в многоэтажном доме по улице Абакумова, 93.

По данным представительства, сегодня утром со стороны ВСУ было выпущено в общей сложности 25 мин калибром 120 миллиметров по селу Ленинское на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU