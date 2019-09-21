За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР
За минувшие сутки украинские военные 23 раза обстреляли территорию Республики, выпустив по по мирным поселкам 139 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 23 раза, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 139 единиц.
Якубов добавил, что обстрелам подверглись: Докучаевск, поселок шахты 6/7 в Горловке, район Донецкого аэропорта, поселки шахты «Трудовская», Александровка и Старомихайловка на окраинах столицы, а также села Григоровка, Новая Марьевка, Белая Каменка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка, расположенные на юге страны.
При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
Отмечается, что в результате обстрелов украинской армией поселка Старомихайловка на западе Донецка повреждения остекления и рам балконного блока получили две квартиры в многоэтажном доме по улице Абакумова, 93.
По данным представительства, сегодня утром со стороны ВСУ было выпущено в общей сложности 25 мин калибром 120 миллиметров по селу Ленинское на юге ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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