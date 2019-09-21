Украина обстреляла Красный Яр и Калиново
Армия Киева дважды за сутки обстреляла территорию ЛНР
Обстрелы Калиново не прекращаются. Фото: rueconomics.ru
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Обстановка на линии соприкосновения остается наряженной. Украина увеличивает интенсивность и количество обстрелов. Так, за минувшие сути Киевские силовики дважды открывали огонь по мирным поселкам Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Яр и Калиново. Огонь велся из 82-миллиметровых миномета и крупнокалиберного пулемета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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