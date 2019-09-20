2019-09-20T14:58:23+03:00
Общество

В ЛНР шумных накажут рублем

Причем сумма штрафа будет разниться в зависимости от того, кто шумел: обычный гражданин, чиновник или предприниматель
Екатерина Сорока
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Также сотрудники правоохранительных органов имеют право конфисковать предмет, который является источником. Фото: homewin.ruТакже сотрудники правоохранительных органов имеют право конфисковать предмет, который является источником. Фото: homewin.ru
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С 20 сентября в ЛНР начнут штрафовать за сильный шум. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты Народного Совета ЛНР.

— Статьей 20.35 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Проектом закона предлагается урегулировать вопросы обеспечения тишины и покоя граждан, — говорится в сообщении пресс-службы Народного Совета ЛНР.

Для каждой группы лиц, прописанных в законе, свой размер штрафа. Если шуметь будут обычные граждане Республики, то они заплатят штраф от 500 до 1000 рублей. Шумящие должностные лица разорятся на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. А на предпринимателей и юридических лиц налагается штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Если инцидент с шумом снова повторится в течение года, то нарушитель порядка обязан будет или оплатить штраф (который в два раза больше предыдущего), или отработать часы общественных работ, или отсидеть административный арест (сроком до пяти дней).

ИСТОЧНИК KP.RU

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