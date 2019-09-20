Марина Харькова: Со стороны Украины ни о каком отведении сил речи не идет, это скорее хитрый маневр

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-20T08:34:10+03:00

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Донецкий журналист и блогер Марина Харькова уверена, что заявления Киева об отведении войск останутся лишь словами – нынешние события на фронте это подтверждают.

- Несмотря на громкие заявления о готовности ВСУ отвести войска чуть ли не от всей линии соприкосновения, мы видим совершенно другие действия, - заметила журналист. - Так называемая подготовка к отведению сил может продолжаться сколько угодно – сутки, двое, месяц, год, при этом нет никаких гарантий, что в конечном итоге что-то подобное вообще произойдет. Как пример, зоны, в которых разведение сил уже якобы состоялось и должно пройти в ближайшее время – Станица Луганская в ЛНР и Петровское в ДНР.

В Станице Луганской буквально в считанные дни были отодвинуты позиции на новые огневые точки с обеих сторон – расстояние, на которое был совершен отвод, не столь значительное. Даже если мы говорим об отведении сил на 500 метров или километр, нужно понимать, что все равно позиции, блокпосты остаются в пределе видимости.

Аналогичная ситуация в Петровском. Мы знаем, что там должно также произойти полное отведение войск, но процесс саботируется украинской стороной – речь идет только о намерениях отойти от линии соприкосновения. Я думаю, что наша сторона это прекрасно понимает, и не будет бежать впереди паровоза, с опережающим темпом перенося позиции.

Иначе эта история закончится так же, как и в поселке Коминтерново: этот населенный пункт должен был стать демилитаризованной зоной, но в итоге его почти заняли ВСУ, разместив у остатков домов свои позиции. Наученное таким горьким опытом, наше командование должно было сделать выводы, чтобы не повторить похожей ошибки в Петровском. Конечно, с нашей стороны сейчас тоже ведется подготовка к отведению сил, строятся новые укрепления неподалеку от прежних, поэтому говорить о том, что поселок потерян для нашей стороны, нельзя.

Последние данные, которые сообщала наша пресс-служба, о минировании со стороны ВСУ территории возле Петровского также говорит о том, что отводить войска там никто не собирается. Скорее речь идет о каких-то очередных военных хитростях ВСУ, чтобы не выполнять свои намерения по отведению сил, а лишь их имитировать.

То есть речь идет о хитрых маневрах, нежели о полноценном отведении сил, о котором сейчас спешат заявлять различные эксперты, рассказывая, что это прорывные договоренности по установлению мира. Пока что все действия Украины представляют собой имитационные процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU