2019-09-18T10:22:34+03:00
Общество

Анита Цой и Клава Кока выступят в центре Донецка на концерте ко Дню машиностроителя

Концерт пройдет на открытой сцене в парке Щербакова
Екатерина Сорока
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Организацией праздничных концертов в ДНР с участием российских звезд занимается Русский центр. Фото: super.ruОрганизацией праздничных концертов в ДНР с участием российских звезд занимается Русский центр. Фото: super.ru
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22 сентября на праздничном концерте ко Дню машиностроителя выступят российские исполнители: заслуженная артистка России Анита Цой и звезда лейбла Black Star Клава Кока. Об этом вчера сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Двадцать второго сентября состоится праздничный концерт, посвященный Дню машиностроителя. На сцене парка имени Щербакова в Донецке при содействии Русского центра выступит звезда российской эстрады Анита Цой, — говорится в сообщении Русского центра.

О том, что вместе с Анитой Цой на сцене выступит Клава Кока, в пресс-службе сообщили немного позже.

Начнется концерт в 17.30 на открытой сцене в парке Щербакова. Вход на него – абсолютно бесплатный.

Добавим, что День машиностроителя в ДНР – это один из важнейших праздников всех рабочих и инженеров региона. Отмечается этот праздник ежегодно каждое четвертое воскресенье сентября. В этом году торжество выпало на 22 число.

ИСТОЧНИК KP.RU

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