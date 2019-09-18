Анита Цой и Клава Кока выступят в центре Донецка на концерте ко Дню машиностроителя

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-18T10:22:34+03:00

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22 сентября на праздничном концерте ко Дню машиностроителя выступят российские исполнители: заслуженная артистка России Анита Цой и звезда лейбла Black Star Клава Кока. Об этом вчера сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Двадцать второго сентября состоится праздничный концерт, посвященный Дню машиностроителя. На сцене парка имени Щербакова в Донецке при содействии Русского центра выступит звезда российской эстрады Анита Цой, — говорится в сообщении Русского центра.

О том, что вместе с Анитой Цой на сцене выступит Клава Кока, в пресс-службе сообщили немного позже.

Начнется концерт в 17.30 на открытой сцене в парке Щербакова. Вход на него – абсолютно бесплатный.

Добавим, что День машиностроителя в ДНР – это один из важнейших праздников всех рабочих и инженеров региона. Отмечается этот праздник ежегодно каждое четвертое воскресенье сентября. В этом году торжество выпало на 22 число.

ИСТОЧНИК KP.RU