Какие продукты в ЛНР дешевле, чем в Украине
В Министерстве промышленности и торговли ЛНР ответили на вопрос, какие продукты питания в Республике дешевле, чем на Украине.
Сравнительный мониторинг 23 различных позиций в продуктовых магазинах показал, что на магазинных прилавках в Республике все же продукты гораздо дешевле, чем на Украине. А некоторые продукты почти в два раза дороже в подконтрольных Киеву районах Луганской области. К ним относится масло, свинина, колбаса и творог.
— Масло в Луганской Народной Республике стоит 338 рублей за один килограмм, в Луганской области – 588 рублей; Свинина в ЛНР – 250 рублей за один килограмм, в Луганской области – 322 рубля; Колбаса вареная в ЛНР – 156 рублей за один килограмм, в Луганской области – 286 рублей; Творог в ЛНР – 153 рубля за один килограмм, в Луганской области – 284 рубля, — говорится в мониторинговой таблице.
Из всех 23 позиций есть только один продукт, который дороже в Республике – это рис. Судя по мониторингу министерства промышленности и торговли, жители ЛНР платят за рис в среднем 59 рублей за килограмм. В то время как на Украине этот злак продают за 58 рублей.
Полная мониторинговая таблица министерства промышленности и торговли ЛНР. Фото: miaistok.su
ИСТОЧНИК KP.RU
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