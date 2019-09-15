Погода в Донецке сегодня: воскресенье будет солнечным

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-15T07:57:46+03:00

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В Донецке сентябрь продолжает баловать нас своим теплом. Дни стоят солнечные и вполне позволяют насладиться прогулками на природе.

Сегодня с самого утра и до позднего вечера небо в Донецке будет ясным. Без осадков. Нам обещают +21 днем и +9 ночью. А ближайшие осадки придут в Донецк со вторника, принеся с собой незначительное похолодание. С середины недели дончан ждет постепенное снижение температуры до +16 днем и +6 ночью.

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU