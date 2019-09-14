Глава ДНР: риторика украинских политиков не меняется и скорее всего не изменится

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-14T15:09:19+03:00

Денис Пушилин отметил, что Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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- Заявление Леонида Кучмы о том, что Владимир Зеленский не согласится на массовую амнистию и предоставление особого статуса для Донбасса, не вызывает у нас никакого удивления. Риторика украинских политиков, в том числе официальных лиц, не меняется и скорее всего не изменится, - прокомментировал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются.

- Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, - говорит руководитель Республики. - В отличие от Украины, мы будем и впредь придерживаться своих принципиальных позиций и выступать за выполнение в полном объеме Комплекса мер Минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU