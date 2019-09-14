«Убрал на улице мусор, опубликовал фото «до и после» - передал эстафету»: В ДНР стартовал «ЭкоChallenge»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-14T14:29:34+03:00

Активисты общественной организации «Молодая Республика» призывают всех граждан ответственно относиться к чистоте и порядку в родном крае. Фото: hunt-dogs.ru

Участвовать может один человек или целая группа

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В городах и районах Донецкой Народной Республики стартовал экологический флешмоб «ЭкоChallenge». Его суть проста. Участники убирают загрязнённый участок, делают фотографию «до и после» и передают эстафету своим друзьям или знакомым.

Главные условия флешмоба «ЭкоChallenge»:

— фотография «до и после» уборки;

— нужно поставить хэштег «ЭкоChallenge»;

— записать видео или написать небольшой текст, где будет указан тот, кто следующий выполнит условия флешмоба.

Участвовать может один человек или целая группа. Главное, чтобы в экологической акции было задействовано как можно больше людей.

У флешмоба уже есть первый участник, с которого все и началось. Один из активистов общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Самойлов очистил загрязненную территорию макеевского парка, а результат выложил в социальные сети.

— Для себя я решил, что убраться и облагородить место, где ты обычно проводишь большую часть времени – дело чести! — написал Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU