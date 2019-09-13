2019-09-13T17:34:39+03:00
Политика

В ДНР ужесточили ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия

Народный Совет Республики внес изменения в Уголовный кодекс
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Оружие следует хранить в железных ящиках, прикрепленных к полу и стенке. Фото: spb.safebest.ruОружие следует хранить в железных ящиках, прикрепленных к полу и стенке. Фото: spb.safebest.ru
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Сегодня депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный председателем Комитета по уголовному и административному законодательству Алексеем Жигулиным. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

- Проект закона предполагает ужесточение ответственности за преступления, совершенные с применением оружия, и небрежное хранение огнестрельного оружия, - рассказал Жигулин о сути предложенных изменений. - Так, предлагается закрепить факт применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как дополнительный квалифицирующий признак в составах некоторых преступлений. В частности, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Кроме того, конкретизируется характер тяжких последствий небрежного хранения огнестрельного оружия. Это касается случаев, когда оружие было использовано другим лицом. Предлагается выделить наступление смерти человека в качестве иного тяжкого последствия небрежного хранения огнестрельного оружия.

Алексей Жигулин добавил, что законопроектом устанавливается уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлёкшее смерть двух и более лиц.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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