В ДНР ужесточили ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия
Сегодня депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный председателем Комитета по уголовному и административному законодательству Алексеем Жигулиным. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.
- Проект закона предполагает ужесточение ответственности за преступления, совершенные с применением оружия, и небрежное хранение огнестрельного оружия, - рассказал Жигулин о сути предложенных изменений. - Так, предлагается закрепить факт применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как дополнительный квалифицирующий признак в составах некоторых преступлений. В частности, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Кроме того, конкретизируется характер тяжких последствий небрежного хранения огнестрельного оружия. Это касается случаев, когда оружие было использовано другим лицом. Предлагается выделить наступление смерти человека в качестве иного тяжкого последствия небрежного хранения огнестрельного оружия.
Алексей Жигулин добавил, что законопроектом устанавливается уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлёкшее смерть двух и более лиц.
Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.
ИСТОЧНИК KP.RU