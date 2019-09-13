Ремонт моста в Станице Луганской могут завершить до 30 ноября
- До 16 ноября украинская сторона обязуется восстановить разрушенный пролет, а уже 30 ноября должны разобрать временную конструкцию, - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. - То есть фактически 30 ноября у нас должны быть завершены все абсолютно виды работ, которые касались восстановления моста у Станицы Луганской.
Также на последней видеоконференции в группе безопасности Контактной группы решено, что 4 октября будет запущен временный обводной мост - для того, чтобы не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт Украины с ЛНР.
Впрочем, украинская сторона до их пор не предоставила ЛНР подробный проект восстановления разрушенного пролета моста.
- Остается непонятным вопрос ширины восстанавливаемого пролета, - констатировала Кобцева. - Киев без согласования с ЛНР расширил вблизи моста асфальтовое покрытие, аргументируя свои действия необходимостью проезда своей техники.
В соответствии с договоренностями от 17 июля в зону ответственности ЛНР входит проведение ремонтных работ на уцелевшей части моста. Кстати, сегодня дорожники «Луганского автодора» завершили ремонт асфальтового покрытия. Сейчас рабочие Республики продолжают восстановление несущих конструкций уцелевшей части моста.
В то же время Киев продолжает политические игры. В частности, не снимает украинские флаги вблизи моста. Соответственно, и ЛНР тоже не убирает свои флаги.
ИСТОЧНИК KP.RU