2019-09-13T16:46:52+03:00
Политика

Ремонт моста в Станице Луганской могут завершить до 30 ноября

А с 4 октября начнет работать временный обводной мост
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Жители пересекают мост, минуя строительную технику и только что уложенный асфальт. С 4 октября начнет работать обходной мост. Фото: lug-info.comЖители пересекают мост, минуя строительную технику и только что уложенный асфальт. С 4 октября начнет работать обходной мост. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

- До 16 ноября украинская сторона обязуется восстановить разрушенный пролет, а уже 30 ноября должны разобрать временную конструкцию, - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. - То есть фактически 30 ноября у нас должны быть завершены все абсолютно виды работ, которые касались восстановления моста у Станицы Луганской.

Также на последней видеоконференции в группе безопасности Контактной группы решено, что 4 октября будет запущен временный обводной мост - для того, чтобы не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт Украины с ЛНР.

Впрочем, украинская сторона до их пор не предоставила ЛНР подробный проект восстановления разрушенного пролета моста.

- Остается непонятным вопрос ширины восстанавливаемого пролета, - констатировала Кобцева. - Киев без согласования с ЛНР расширил вблизи моста асфальтовое покрытие, аргументируя свои действия необходимостью проезда своей техники.

В соответствии с договоренностями от 17 июля в зону ответственности ЛНР входит проведение ремонтных работ на уцелевшей части моста. Кстати, сегодня дорожники «Луганского автодора» завершили ремонт асфальтового покрытия. Сейчас рабочие Республики продолжают восстановление несущих конструкций уцелевшей части моста.

В то же время Киев продолжает политические игры. В частности, не снимает украинские флаги вблизи моста. Соответственно, и ЛНР тоже не убирает свои флаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будем с хлебом: урожая пшеницы с лихвой хватит для потребностей ДНР
«Русские идут!»: переселенцы из Донбасса лишают работы эстонцев
В ДНР ужесточили ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия
«Ты за деньги людей убивал»: в Мариуполе кондуктор обругала украинского ветерана войны в Донбассе
Иван Приходько: двое деток из Горловки чудом остались живы после взрыва украинской мины
«Моя кандидатура лучше, чем кандидатура Вадима Бойченко»: Генерал Аброськин рвется в мэры Мариуполя
Владимир Цемах вернулся домой в ДНР
Ранен житель, пострадали пять домов: украинские военные трехкратно нарастили обстрелы ДНР
Педофил, который совратил тринадцатилетнюю девочку в Новороссийске, несколько лет прятался в Донбассе от следствия
Скоро в Мариуполе бродячие коты станут священными, как коровы в Индии
Погода на день в Луганске: 13 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов
Погода на день в Донецке: 13 сентября будет ясно и тепло, до +27 градусов
Более 600 инвалидных кресел бесплатно получат нуждающиеся в средстве передвижения дончане
Краеведческий музей провел первую в истории Донецка пешую экскурсию по городу
ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 54 заключенных
Рыбак из Донецка вдохновил соцсети делиться фотографиями последних дней лета в Донбассе
За минувшие сутки киевские силовики выпустили 60 боеприпасов по Спартаку, Ясиноватой, Трудовским и другим поселкам
Ко Дню машиностроителя в Республике пройдет фото-конкурс с денежным призом
Сотруднику МЧС, раненному вчера осколком украинского снаряда, ампутировали руку
В ЛНР задержали ГАИшников-взяточников
В Бразилии поддержали детей Донбасса