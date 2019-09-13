Ремонт моста в Станице Луганской могут завершить до 30 ноября

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-13T16:46:52+03:00

Жители пересекают мост, минуя строительную технику и только что уложенный асфальт. С 4 октября начнет работать обходной мост. Фото: lug-info.com

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- До 16 ноября украинская сторона обязуется восстановить разрушенный пролет, а уже 30 ноября должны разобрать временную конструкцию, - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. - То есть фактически 30 ноября у нас должны быть завершены все абсолютно виды работ, которые касались восстановления моста у Станицы Луганской.

Также на последней видеоконференции в группе безопасности Контактной группы решено, что 4 октября будет запущен временный обводной мост - для того, чтобы не закрывать единственный контрольно-пропускной пункт Украины с ЛНР.

Впрочем, украинская сторона до их пор не предоставила ЛНР подробный проект восстановления разрушенного пролета моста.

- Остается непонятным вопрос ширины восстанавливаемого пролета, - констатировала Кобцева. - Киев без согласования с ЛНР расширил вблизи моста асфальтовое покрытие, аргументируя свои действия необходимостью проезда своей техники.

В соответствии с договоренностями от 17 июля в зону ответственности ЛНР входит проведение ремонтных работ на уцелевшей части моста. Кстати, сегодня дорожники «Луганского автодора» завершили ремонт асфальтового покрытия. Сейчас рабочие Республики продолжают восстановление несущих конструкций уцелевшей части моста.

В то же время Киев продолжает политические игры. В частности, не снимает украинские флаги вблизи моста. Соответственно, и ЛНР тоже не убирает свои флаги.

ИСТОЧНИК KP.RU