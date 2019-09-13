2019-09-13T15:25:16+03:00
Политика

«Ты за деньги людей убивал»: в Мариуполе кондуктор обругала украинского ветерана войны в Донбассе

Теперь власти могут наказать смелую женщину
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Жители Мариуполя уже открыто в маршрутках говорят украинским военным все, что о них думают. Фото: mrpl.cityЖители Мариуполя уже открыто в маршрутках говорят украинским военным все, что о них думают. Фото: mrpl.city
Изменить размер текста:

Украинских военных многие жители города у моря, мягко говоря, не уважают. Об этом свидетельствует и конфликт, который произошел 11 сентября в автобусе маршрута №35. О нем рассказал 0629.com.ua

К ветерану АТО («антитеррористической операции») Алексею, который был в униформе, подошла кондуктор и потребовала оплатить проезд. Мужчина сообщил, что у него УБД (удостоверение участника боевых действий). После этих слов женщину прорвало.

- Вы все пошли в армию, чтобы за деньги убивать людей, - эмоционально заявила мариупольчанка.

Тогда вояка стал угрожать: сейчас пойду в полицию, напишу заявление. И услышал от кондуктора в ответ, что она не боится полиции.

Алексей сфотографировал смелую женщину, номер автобуса и обратился в департамент транспорта Мариупольского горсовета.

- Я такое только в начале 2015 года в последний раз слышал, - возмущался ветеран.

Но видимо, «атошники» с их нескончаемой войной в башках уже так достали горожан, что они не в силах больше молчать.

А в горсовете пообещали ветерану разобраться с кондуктором и владельцем маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будем с хлебом: урожая пшеницы с лихвой хватит для потребностей ДНР
«Русские идут!»: переселенцы из Донбасса лишают работы эстонцев
В ДНР ужесточили ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия
Ремонт моста в Станице Луганской могут завершить до 30 ноября
Иван Приходько: двое деток из Горловки чудом остались живы после взрыва украинской мины
«Моя кандидатура лучше, чем кандидатура Вадима Бойченко»: Генерал Аброськин рвется в мэры Мариуполя
Владимир Цемах вернулся домой в ДНР
Ранен житель, пострадали пять домов: украинские военные трехкратно нарастили обстрелы ДНР
Педофил, который совратил тринадцатилетнюю девочку в Новороссийске, несколько лет прятался в Донбассе от следствия
Скоро в Мариуполе бродячие коты станут священными, как коровы в Индии
Погода на день в Луганске: 13 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов
Погода на день в Донецке: 13 сентября будет ясно и тепло, до +27 градусов
Более 600 инвалидных кресел бесплатно получат нуждающиеся в средстве передвижения дончане
Краеведческий музей провел первую в истории Донецка пешую экскурсию по городу
ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 54 заключенных
Рыбак из Донецка вдохновил соцсети делиться фотографиями последних дней лета в Донбассе
За минувшие сутки киевские силовики выпустили 60 боеприпасов по Спартаку, Ясиноватой, Трудовским и другим поселкам
Ко Дню машиностроителя в Республике пройдет фото-конкурс с денежным призом
Сотруднику МЧС, раненному вчера осколком украинского снаряда, ампутировали руку
В ЛНР задержали ГАИшников-взяточников
В Бразилии поддержали детей Донбасса