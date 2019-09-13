«Ты за деньги людей убивал»: в Мариуполе кондуктор обругала украинского ветерана войны в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-13T15:25:16+03:00

Жители Мариуполя уже открыто в маршрутках говорят украинским военным все, что о них думают. Фото: mrpl.city

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Украинских военных многие жители города у моря, мягко говоря, не уважают. Об этом свидетельствует и конфликт, который произошел 11 сентября в автобусе маршрута №35. О нем рассказал 0629.com.ua

К ветерану АТО («антитеррористической операции») Алексею, который был в униформе, подошла кондуктор и потребовала оплатить проезд. Мужчина сообщил, что у него УБД (удостоверение участника боевых действий). После этих слов женщину прорвало.

- Вы все пошли в армию, чтобы за деньги убивать людей, - эмоционально заявила мариупольчанка.

Тогда вояка стал угрожать: сейчас пойду в полицию, напишу заявление. И услышал от кондуктора в ответ, что она не боится полиции.

Алексей сфотографировал смелую женщину, номер автобуса и обратился в департамент транспорта Мариупольского горсовета.

- Я такое только в начале 2015 года в последний раз слышал, - возмущался ветеран.

Но видимо, «атошники» с их нескончаемой войной в башках уже так достали горожан, что они не в силах больше молчать.

А в горсовете пообещали ветерану разобраться с кондуктором и владельцем маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU