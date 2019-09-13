«Ты за деньги людей убивал»: в Мариуполе кондуктор обругала украинского ветерана войны в Донбассе
Украинских военных многие жители города у моря, мягко говоря, не уважают. Об этом свидетельствует и конфликт, который произошел 11 сентября в автобусе маршрута №35. О нем рассказал 0629.com.ua
К ветерану АТО («антитеррористической операции») Алексею, который был в униформе, подошла кондуктор и потребовала оплатить проезд. Мужчина сообщил, что у него УБД (удостоверение участника боевых действий). После этих слов женщину прорвало.
- Вы все пошли в армию, чтобы за деньги убивать людей, - эмоционально заявила мариупольчанка.
Тогда вояка стал угрожать: сейчас пойду в полицию, напишу заявление. И услышал от кондуктора в ответ, что она не боится полиции.
Алексей сфотографировал смелую женщину, номер автобуса и обратился в департамент транспорта Мариупольского горсовета.
- Я такое только в начале 2015 года в последний раз слышал, - возмущался ветеран.
Но видимо, «атошники» с их нескончаемой войной в башках уже так достали горожан, что они не в силах больше молчать.
А в горсовете пообещали ветерану разобраться с кондуктором и владельцем маршрутки.
ИСТОЧНИК KP.RU