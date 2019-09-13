2019-09-13T12:02:41+03:00
Политика

«Моя кандидатура лучше, чем кандидатура Вадима Бойченко»: Генерал Аброськин рвется в мэры Мариуполя

А в свои заместители бывший руководитель Нацполиции Украины берет командира карательного батальона
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Вячеслав Аброськин (справа) заявил о намерении стать мэром Мариуполя. Заместителем у него будет соратник Дмитрия Яроша – командир 8-го батальона УДА Андрей Гергета (в центре). Фото: Пресс-служба НПУВячеслав Аброськин (справа) заявил о намерении стать мэром Мариуполя. Заместителем у него будет соратник Дмитрия Яроша – командир 8-го батальона УДА Андрей Гергета (в центре). Фото: Пресс-служба НПУ
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В Мариуполе два дня назад разоружили карателей из трех добровольческих батальонов - батальона имени Шейха Мансура, Организации украинских националистов (ОУН - запрещенная в РФ организация) и 8-й батальон «Украинской добровольческой армии». Все они формировались и действовали под крылом «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрия Яроша (запрещенная в РФ организация).

Принимал оружие у националистов первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин – человек в Донбассе достаточно известный. С осени 2014 года - после бегства из Севастополя на Украину – он два с половиной года руководил главным управлением МВД в Донецкой области. А потом пошел в Киев на повышение. Теперь, при президенте Зеленском, Аброськина отправляют в отставку. Но «хоронить» генерала рано.

- У меня был разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн, - написал Аброськин в «Фейсбуке» за день до приказа об увольнении.

А после приема оружия генерал сделал «ход конем» - в здании главка Нацполиции Донецкой области провел пресс-конференцию, на которой сообщил о намерении стать мэром Мариуполя.

Аброськин, сдав дела в Киеве, хочет вернуться в Мариуполь и баллотироваться на местных выборах. Генерал уверен в своей победе. Он считает, что его кандидатура гораздо лучше для города, чем кандидатура нынешнего градоначальника Вадима Бойченко.

Между прочим, соратника Дмитрия Яроша – командира только что «разоруженного» 8-го батальона УДА Андрея Гергета (кличка «Червень») Аброськин назвал частью своей команды. И сообщил, что тот будет его заместителем.

Такой вот «подарочек» ждет в скором времени мариупольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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