Владимир Цемах вернулся домой в ДНР

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-13T11:01:44+03:00

7 сентября Владимира Цемаха вместе с освобожденными россиянами привезли на самолете в Москву. Фото: ВКонтакте/Мария Левченко-Цемах

Об этом сообщила его дочь Мария, которая ездила в Москву после обмена заключенных

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Бывший командир подразделения ПВО ДНР Владимир Цемах, которого в конце июня украинские спецслужбы похитили из дома в Снежном, вернулся на родную землю. Из Москвы он ехал вместе дочерью Марией Левченко-Цемах.

- Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой! – написала Мария в своей страничке в соцсети.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее и отца в трудные дни испытаний.

Напомним, что 5 сентября, Владимир Цемах, проходивший в качестве свидетеля по делу о сбитом «Боинге» был освобожден украинским судом из-под стражи под личное обязательство. А 7 сентября его передали России в рамках большого обмена заключенными.

Впрочем, «дело Цемаха» не закрыто. Ему и родным еще предстоит пройти немалые испытания пока дутые обвинения не развалятся окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU