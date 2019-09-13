Ранен житель, пострадали пять домов: украинские военные трехкратно нарастили обстрелы ДНР

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-13T10:17:23+03:00

В минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию Республики, выпустив более 200 боеприпасов

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 15 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 202 единицы, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Причем по территории ДНР было выпущено только мин – 90 штук. Досталось пригородам Донецка, Ясиноватой и прилегающим к городу поселкам, а также селам на юге Республики. В представительстве ДНР в СЦКК перечислили все населенные пункты, по которым ВФУ вели огонь: Зайцево, Жабичево, Минеральное, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Новая Марьевка, Ленинское, Коминтерново.

В поселке Яковлевка под Ясиноватой был ранен мирный житель, 1974 года рождения. У него осколочное ранение по касательной верхних тканей, ожог 2-3 степени левой лопатки. От госпитализации мужчина отказался. Также были повреждены три дома на улице Ясиноватской - №№ 128, 147, 149.

В самой Ясиноватой повреждения получили стены и остекление дома по улице Славянская, 6. А на юге ДНР в селе Коминтерново в результате обстрела загорелся жилой дом №32 на многострадальной улице Ахматовой.

Напомним, что в предыдущие сутки количество выпущенных ВФУ боеприпасов составило 60 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU