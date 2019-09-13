2019-09-13T09:35:17+03:00
Политика

Российский педофил несколько лет прятался в Донбассе от следствия

Растлителя тринадцатилетней девочки задержали на границе, когда он возвращался в РФ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Педофила задержали в автомобильном пункте пропуска «Донецк» в Ростовской области. Фото: gazetapik.ruПедофила задержали в автомобильном пункте пропуска «Донецк» в Ростовской области. Фото: gazetapik.ru
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На днях в автомобильном пункте пропуска «Донецк» в Ростовской области пограничники задержали россиянина, который ехал из Луганской Народной Республики (напротив АПП «Донецк» находится КПП «Изварино»). При проверке документов выяснилось, что 59-летний мужчина длительное время находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ.

- Мужчина разыскивался по статье «Совершение развратных действий применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», — прокомментировали в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Инцидент произошел в Новороссийске еще в 2010 году. Правоохранители Краснодарского края объявили в розыск мужчину за развращение тринадцатилетней девочки. Все эти годы педофил скрывался на территории Донбасса. Не исключено, что и в этом регионе он мог «наследить».

Кстати, только за одну неделю пограничники на ростовском участке границы России и республик Донбасса выявили пять человек, находящихся в федеральном розыске. А с начала года – около двухсот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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