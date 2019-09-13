2019-09-13T08:12:59+03:00
Политика

Скоро в Мариуполе бродячие коты станут священными, как коровы в Индии

Власти города у моря рассмотрят петицию мариупольчан о признании уличных котов полноправными свободными жителями и частью экосистемы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Барсики могут получить статус полноправных свободных жителей Мариуполя. Фото: look.com.uaБарсики могут получить статус полноправных свободных жителей Мариуполя. Фото: look.com.ua
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Мариупольчанка Галина Сухоручко обратилась к местным властям с петицией о признании уличных котов частью экосистемы города. Жительница просит городской совет провозгласить котов сожителями Мариуполя - полноправными свободными жителями, частью экосистемы города, запретить вылов бездомных кошек на территории города за некоторым исключением. Также следует уделить внимание вопросу их размножения - проведению мероприятий по гуманной биостерилизации, вакцинации, регистрации и обустройства дома.

- В последнее время наблюдается ужасная тенденция по увеличению количества случаев блокирования котов в подвальных помещениях жилых зданий, что является жестоким обращением с животными, - говорится в тексте петиции. - С целью защиты животных от подобного жестокого обращения и обеспечения реализации в Мариуполе Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Мариуполя и запретить их беспричинный вылов и убийства.

За неполных три дня петиция набрала 296 голосов. Фото: e-dem.in.ua/mariupol

За неполных три дня петиция набрала 296 голосов. Фото: e-dem.in.ua/mariupol

Галина считает, что котам следует позволить свободно жить и передвигаться по чердакам и другим местам их постоянного пребывания, поскольку они выполняют крайне важную функцию природной дератизации - уничтожают грызунов, которые являются разносчиками многих инфекций.

Петиция Сухоручко была размещена 10 сентября в Едином реестре местных петиций. И получила широкую поддержку среди горожан. За неполных три дня петицию подписали 296 человек. А для того, чтобы власти рассмотрели обращение надо 250 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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