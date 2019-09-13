2019-09-13T07:18:29+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 13 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов

Также синоптики прогнозируют восточный ветер – до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: vk.com/ask_luganskВ Луганске ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: vk.com/ask_lugansk
Изменить размер текста:

- 13 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 сентября – 05.28, время захода – 19.07. Продолжительность светового дня составит 14 часов 39 минут.

По предварительному прогнозу, 14 сентября существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. Ночью 15 сентября при прохождении атмосферного фронта местами пройдет слабый дождь, днем без существенных осадков, температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российский педофил несколько лет прятался в Донбассе от следствия
Скоро в Мариуполе бродячие коты станут священными, как коровы в Индии
Погода на день в Донецке: 13 сентября будет ясно и тепло, до +27 градусов
Более 600 инвалидных кресел бесплатно получат нуждающиеся в средстве передвижения дончане
Краеведческий музей провел первую в истории Донецка пешую экскурсию по городу
ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 54 заключенных
Рыбак из Донецка вдохновил соцсети делиться фотографиями последних дней лета в Донбассе
За минувшие сутки киевские силовики выпустили 60 боеприпасов по Спартаку, Ясиноватой, Трудовским и другим поселкам
Ко Дню машиностроителя в Республике пройдет фото-конкурс с денежным призом
Сотруднику МЧС, раненному вчера осколком украинского снаряда, ампутировали руку
В ЛНР задержали ГАИшников-взяточников
В Бразилии поддержали детей Донбасса