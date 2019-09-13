Погода на день в Луганске: 13 сентября будет малооблачно и жарко, до +28 градусов

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-13T07:18:29+03:00

В Луганске ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: vk.com/ask_lugansk

Также синоптики прогнозируют восточный ветер – до 12 метров в секунду

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- 13 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 сентября – 05.28, время захода – 19.07. Продолжительность светового дня составит 14 часов 39 минут.

По предварительному прогнозу, 14 сентября существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. Ночью 15 сентября при прохождении атмосферного фронта местами пройдет слабый дождь, днем без существенных осадков, температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU