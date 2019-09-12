Более 600 инвалидных кресел бесплатно получат нуждающиеся в средстве передвижения дончане
Уже в этом году власти ДНР планируют обеспечить инвалидными креслами более 600 людей с ограниченными возможностями. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина.
- В ближайшее время в управления труда и социальной защиты населения ДНР поступят более 600 кресел колесных. До конца текущего года планируется покрыть всю потребность в колесных креслах по Республике, — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Руководитель Минсоцполитики добавила, что также планируется передать инвалидам 59 десятков многофункциональных кроватей, 261 прикроватный стол, около 300 мобильных телефонов для людей с нарушением слуха и порядка 3,7 тысяч единиц прочих средств реабилитации.
Ранее сообщалось, что Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр с 2015 года обслужил свыше 27 тысяч заказов, поступивших от жителей ДНР на средства реабилитации и протезы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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