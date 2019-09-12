Более 600 инвалидных кресел бесплатно получат нуждающиеся в средстве передвижения дончане

12 Сент. 20:29 2019-09-12T20:29:52+03:00

Уже в этом году более 00 граждан ДНР с ограниченными возможностями бесплатно получат инвалидные кресла

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Уже в этом году власти ДНР планируют обеспечить инвалидными креслами более 600 людей с ограниченными возможностями. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина.

- В ближайшее время в управления труда и социальной защиты населения ДНР поступят более 600 кресел колесных. До конца текущего года планируется покрыть всю потребность в колесных креслах по Республике, — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Руководитель Минсоцполитики добавила, что также планируется передать инвалидам 59 десятков многофункциональных кроватей, 261 прикроватный стол, около 300 мобильных телефонов для людей с нарушением слуха и порядка 3,7 тысяч единиц прочих средств реабилитации.

Ранее сообщалось, что Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр с 2015 года обслужил свыше 27 тысяч заказов, поступивших от жителей ДНР на средства реабилитации и протезы.

ИСТОЧНИК KP.RU