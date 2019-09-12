2019-09-12T20:10:58+03:00
Общество

Краеведческий музей провел первую в истории Донецка пешую экскурсию по городу

Первый экскурсионный маршрут проходит через центр города и посвящен Великой Отечественной войне
Ольга ГОРДО
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Первая пешеходная экскурсия прошла по центру города. Фото: dan-news.info/Первая пешеходная экскурсия прошла по центру города. Фото: dan-news.info/
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Донецкий краеведческий музей республиканский краеведческий музей провел первую в своей истории экскурсию по городу. Первый экскурсионный маршрут называется «Память о прошлом храним».

Гидами были научные сотрудники музея, слушатели — лицеисты Донецкого лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового, учащиеся столичных школы № 83 и № 30.

- Мы рассказываем им о том, как шла история в 1941-1943 годах непосредственно на территории нашего города. О событиях, предшествующих началу оккупации, о формировании шахтерских дивизий, о периоде оккупации и освобождении Донбасса. Также мы рассказываем о мемориальных табличках, которые окружают нас на зданиях — в честь кого и почему они установлены, — пояснил младший научный сотрудник отдела научно-просветительской работы музея Вадим Чаленко.

Экскурсия началась у фонтана на площади Ленина, затем участники прошли к филармонии, администрации Ворошиловского района, Главпочтамту, театру оперы и балета, а в завершение — к площади имени Захарченко вблизи Дома Правительства.

Как оказалось, даже в центре города, исхоженному вдоль и поперек, есть много интересного и неизведанного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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