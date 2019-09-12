Рыбак из Донецка вдохновил соцсети делиться фотографиями последних дней лета в Донбассе
12 сентября дончанин и любитель рыбалки Николай Покидин опубликовал фотографии с видами Донецкой области. Это мог бы быть очередной пост с любительскими снимками природы в сети, если бы мужчину не поддержали другие мобильные фотографы.
— 7 и 8 сентября в Донецкой области в селе Осыково были на рыбалке. Увидел и сфотографировал на телефон в разных режимах. И вот, что из этого получилось, — это все что написал Николай в описании к фотографиям.
Главная особенность фотографий Николая состоит в том, что их может повторить каждый, для этого не нужно быть профессионалом. Рыбак запечатлел уходящее лето, теплый закат, развивающиеся стебли камыша, редкие полевые цветы и еще пока зеленые деревья.
Видно, что фотографии сделаны не профессионально, но пользователи сети все равно начали активно «лайкать» пост мужчины. А кое-кто даже решил продемонстрировать свои умения в мобильной фотосъемке.
Таким образом, к концу дня пост обычного рыбака из Донецка увидело около семи тысяч человек, а ленту в социальных сетях просто заполнили красочные пейзажи, уходящего из Донбасса лета.
«Комсомолка» публикует красочную подборку этих самых фотографий.
У фотографий есть несколько неофициальных правил. Фото: пользователь ВК Николай Покидин
Требование к фото 1: оно должно быть сделано на телефон. Фото: пользователь ВК Костя Шевченко
Требование к фото 2: фотограф не должен быть профессионалом. Фото: пользователь ВК Роман Антонов
Требование к фото 3: полная свобода для использования фильтров в камере телефона. Фото: пользователь ВК Дашенька Бабакова
ИСТОЧНИК KP.RU
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