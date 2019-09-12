Рыбак из Донецка вдохновил соцсети делиться фотографиями последних дней лета в Донбассе

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-12T19:37:21+03:00

Уже скоро вся природа в Донбассе окрасится новыми красками осени. Фото: пользователь ВК Briana Fireinside

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12 сентября дончанин и любитель рыбалки Николай Покидин опубликовал фотографии с видами Донецкой области. Это мог бы быть очередной пост с любительскими снимками природы в сети, если бы мужчину не поддержали другие мобильные фотографы.

— 7 и 8 сентября в Донецкой области в селе Осыково были на рыбалке. Увидел и сфотографировал на телефон в разных режимах. И вот, что из этого получилось, — это все что написал Николай в описании к фотографиям.

Главная особенность фотографий Николая состоит в том, что их может повторить каждый, для этого не нужно быть профессионалом. Рыбак запечатлел уходящее лето, теплый закат, развивающиеся стебли камыша, редкие полевые цветы и еще пока зеленые деревья.

Видно, что фотографии сделаны не профессионально, но пользователи сети все равно начали активно «лайкать» пост мужчины. А кое-кто даже решил продемонстрировать свои умения в мобильной фотосъемке.

Таким образом, к концу дня пост обычного рыбака из Донецка увидело около семи тысяч человек, а ленту в социальных сетях просто заполнили красочные пейзажи, уходящего из Донбасса лета.

«Комсомолка» публикует красочную подборку этих самых фотографий.

У фотографий есть несколько неофициальных правил. Фото: пользователь ВК Николай Покидин

Требование к фото 1: оно должно быть сделано на телефон. Фото: пользователь ВК Костя Шевченко

Требование к фото 2: фотограф не должен быть профессионалом. Фото: пользователь ВК Роман Антонов

Требование к фото 3: полная свобода для использования фильтров в камере телефона. Фото: пользователь ВК Дашенька Бабакова

ИСТОЧНИК KP.RU